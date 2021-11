Católicos assinam carta a exigir investigação independente aos abusos sexuais na Igreja

Mais de 200 católicos assinaram uma carta onde pedem que seja feita uma investigação independente aos abusos sexuais na Igreja. A carta foi enviada ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) no dia em que começou a assembleia plenária da CEP.

A carta assinada por mais de duas centenas de católicos portugueses pede o lançamento de uma investigação nacional independente sobre os crimes de abusos sexuais cometidos nos últimos 50 anos.

"Apelamos veementemente à CEP que se alinhe com as orientações do Papa Francisco e tome, com caráter de urgência, a decisão de lançar uma investigação nacional rigorosa, abrangente e verdadeiramente independente, com o arco temporal de 50 anos."