Hospital Garcia da Orta tem utentes à espera há quase 24 horas

O pico da gripe ainda não foi atingido e prevê-se que os casos da covid-19 aumentem e já existem hospitais a sentir a pressão. O Hospital Garcia da Horta, em Almada, tem doentes que chegaram na segunda-feira às 15:00 e ainda não têm diagnóstico.

Uma utente entrou no Hospital Garcia da Horta e foi-lhe atribuída uma pulseira verde, o que significa que podia ter sido atendida no centro de saúde. O problema é que Elizabeth está há perto de 24 horas no hospital.

Contactado pela SIC, o Hospital ainda não respondeu, mas explica que a paciente terá sido chamada, mas ainda aguarda mais informações sobre as razões que têm levado ao aumento do tempo de espera.

VEJA TAMBÉM: