Terceiro dia de greve parcial na Transtejo

Os trabalhadores da Transtejo fazem durante esa semana uma greve parcial de três horas por turno.

Se a adesão for a esperada, os primeiros barcos só devem sair das estações de Cacilhas, Seixal, Montijo e Trafaria a partir das 9 horas.

Ontem, terça-feira, apenas as estações da Trafaria e de Porto Brandão estiveram encerradas no período da manhã.

Greves de três horas por turno:

Segundo os dados da empresa, nos dias 08, 10 e 11 de novembro, realizam as carreiras entre Cacilhas e Cais do Sodré, das 09:20 às 16:45 e a partir das 20:14 e no sentido inverso das 08:32 às 16:45 e a partir das 20:26.

Já nas ligações Montijo -- Cais do Sodré as carreiras previstas realizam-se das 09:30 às 16:30 e das 20:30 às 22:30, enquanto entre o Cais do Sodré -- Montijo será das 10:00 às 16:30 e das 20:10 às 23:15.

Entre o Seixal e o Cais do Sodré, os barcos irão circular das 09:15 às 16:30 e das 20:30 às 22:30, e no sentido inverso das 09:40 às 16:30 e das 20:30 às 23:15.

A travessia Trafaria -- Porto Brandão -- Belém será realizada das 09:40 às 16:00 e das 20:30 às 21:30, no sentido contrário os barcos circulam das 10:00 às 16:30 e das 21:00 às 22:00.

Sexta-feira, 12 de novembro

Para sexta-feira, último dia de greve, estão previstas as travessias entre Cacilhas e Cais do Sodré das 11:15 às 16:45 e a partir das 20:14, sendo no sentido contrário das 11:07 às 16:45 e a partir das 20:26.

Entre o Montijo -- Cais do Sodré haverá travessia das 12:00 às 16:30 e das 20:30 às 22:30 enquanto no sentido contrário está prevista a ligação das 11:00 às 16:30 e das 20:10 às 23:15.

Já entre o Seixal -- Cais do Sodré as ligações vão fazer-se das 11:00 às 16:30 e das 20:30 às 22:30, sendo que entre o Cais do Sodré -- Seixal será das 11:30 às 16:30 e das 20:15 às 23:15.

Por fim, a travessia Trafaria -- Porto Brandão -- Belém será assegurada das 09:40 às 16:00 e das 20:30 às 21:30, e no sentido contrário das 10:00 às 16:30 e das 21:00 às 22:00.