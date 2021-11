Caos no Hospital das Caldas da Rainha: falta de contratação colmatada com horas extraordinárias

Os enfermeiros das urgências do Hospital das Caldas da Rainha estão em protesto, esta quinta-feira. Apelam à tutela para contratar mais profissionais e alegam que são insuficientes para as necessidades do serviço. O dirigente do Sindicado dos Enfermeiros Portugueses, Ivo Gomes, lembra que a situação "não é de agora" e foram feitas denúncias ao longo do tempo.

A espera nas urgências do Hospital das Caldas da Rainha é longa e os utentes aguardam em macas nos corredores. Nestas condições, o dirigente do SEP considera que "há um risco para os profissionais de saúde" e a própria assistência aos utentes "pode ficar comprometida".

Ivo Gomes acusa o Governo de não tem contratado mais enfermeiros, medida que estava estipulada no Orçamento do Estado de 2021. Perante a falta de contratação, os profissionais de saúde fazem horas extraordinárias.