Situação caótica nas urgências do Hospital das Caldas da Rainha

Os enfermeiros das urgências do Hospital das Caldas da Rainha estão em protesto, esta quinta-feira. Apelam à tutela para contratar mais profissionais e alegam que são insuficientes para as necessidades do serviço.

A espera nas urgências do Hospital das Caldas da Rainha é longa e os utentes aguardam em macas nos corredores. A assistência aos pacientes está garantida, mas os enfermeiros alegam que são insuficientes para o atendimento. Em protesto, não passaram o turno na manhã desta quinta-feira.

Pedidos de escusa

Como tem acontecido noutras unidades hospitalares, estão a aumentar os pedidos de escusa de responsabilidade, por parte dos enfermeiros. No Hospital de Leiria, por exemplo, a ordem considera impossível que a qualidade de atendimento seja assegurada nestas circunstâncias.

Desde outubro, já foram apresentados mais de 600 pedidos de escusa de responsabilidade de enfermeiros do Hospital de Leiria.

A Administração do Centro Hospitalar de Leiria explica que, nas últimas semanas, foram admitidos seis enfermeiros e está em curso a contratação de mais 10. Confirma ainda que tem estado em contacto com a tutela para suprir a falta de recursos humanos.

