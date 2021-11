Demissões no Santa Maria: administração do hospital vai reunir-se com os vários serviços

Todos os chefes de equipa do serviço de urgência do hospital Santa Maria, em Lisboa, vão apresentar a demissão. Afirmam que esta decisão é uma forma de protesto contra a degradação e falta de investimento no serviço. A administração do hospital avança à SIC que estão agendadas reuniões com os vários serviços.

A demissão em bloco tem data marcada: 22 de novembro. Foi, no entanto, comunicada ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte esta quarta-feira através de uma carta assinada pelos 10 chefes de equipa de urgência.

Além da degradação e falta de investimento no serviço, os médicos queixam-se da falta de profissionais para preencher as equipas do bloco operatório. Uma situação agravada pela tomada de posição dos internos, que recusam a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias anuais obrigatórias. Ao que a SIC apurou, há clínicos que, no último ano, fizeram mais de 1.000 horas - muitas sem serem pagas.

A administração do hospital Santa Maria confirma à SIC que recebeu a carta. Diz ainda que tem grande abertura para encontrar soluções para a organização do serviço e adianta que já estão agendadas reuniões com os respetivos serviços.

O hospital garante ainda que as equipas mantêm-se em funções no hospital e que o serviço de urgência continua a funcionar com normalidade.