Ministério Público considera indemnização à família de Ihor Homeniuk excessiva

O Ministério Público diz que a indemnização de 800 mil euros à família de Ihor Homeniuk foi excessiva.

O procurador do Ministério Público diz que se o Estado tiver de pagar tanto por uma indemnização, vai à falência em pouco tempo. A opinião do procurador indignou o advogado de defesa da mulher de Ihor Homeniuk.

O cidadão ucraniano morreu em março de 2020 no centro de detenção temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no aeroporto de Lisboa. A indemnização dada à família de Ihor Homeniuk foi arbitrada pela Provedora de Justiça em cerca de 800 mil euros e já foi paga pelo SEF.

No arranque da fase de recurso dos condenados, o Tribunal da Relação anunciou que os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras acusados pela morte de Ihor Homeniuk podem ver a qualificação de crime desagravada.

De acordo com a acusação, morreu por asfixia lenta, depois de ter sido espancado.