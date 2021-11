PSD: Rui Rio e Paulo Rangel não se cruzaram no congresso da JSD 

Os candidatos à liderança do PSD, Rui Rio e Paulo Rangel, participaram no sábado no congresso da Juventude Social Democrata, em Portalegre.

Os dois candidatos apresentaram propostas para a coesão territorial, mas não se cruzaram.



Rui Rio e Paulo Rangel discordam sobre acordos com o PS

À saída do congresso da JSD, Rui Rio afirmou que seja qual for o resultado das próximas eleições terá sempre de haver um acordo entre os líderes do PS e do PSD para que o país possa fazer reformas.

“Se for primeiro-ministro, continuarei a fazer o mesmo que fiz enquanto líder da oposição, ou seja, pugnar para que Portugal faça as reformas que têm de ser feitas. Como as mais profundas só podem ser feitas por maioria qualificada, quer o primeiro-ministro quer o líder da oposição têm de estar de acordo”, afirmou.

Já Paulo Rangel garante que não há nenhum português que queira saber se haverá ou não entendimentos entre os dois maiores partidos.

“Havia um António Costa com pimenta, o da geringonça, e agora quer-se por com sal, ligado ao PSD. Os portugueses estão fartos destas pessoas (…) qual é o português que quer saber disto?”, questionou Rangel.

