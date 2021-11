Falta de professores: há 60 horários completos por preencher

Em Portugal há 60 horários completos que estão por preencher devido à falta de professores. O problema repete-se todos os anos, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. Em Carnaxide, cerca de 90 alunos estiveram sem aulas a Matemática no início do período.

Três turmas, num total de 90 alunos, estiveram sem aulas de Matemática durante cerca de dois meses. Para colmatar a falta de docentes, a escola recorre aos docentes existentes para lhes atribuir as turmas que estão sem professor.

A falta de docentes é sentida sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. Há diretores escolares que garantem que a área da Educação não está a passar pelos melhores dias.

O envelhecimento da classe docente e a falta de atrativos são algumas dos motivos apontados para a escassez de professores.

A SIC pediu esclarecimentos ao Ministério Educação sobre o problema, mas até agora não obteve resposta.

Saiba mais