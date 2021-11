A GNR tem em curso uma operação de desmantelamento de uma rede internacional dedicada ao furto de veículos no estrangeiro que depois eram vendidos às peças em Portugal.

As buscas estendem-se a vários distritos do norte e centro do país.

A investigação da GNR começou em março. A rede bem trazia os carros para Portugal, onde eram descaracterizados e vendidos às peças no menor espaço de tempo possível.

Saiba mais