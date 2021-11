Ventura não garante que retirada de apoio ao Governo dos Açores seja respeitada por deputado do Chega

A Direção Nacional do Chega decide retirar o apoio parlamentar ao PSD no Governo Regional dos Açores, sendo que André Ventura não garante, no entanto, que a decisão seja respeitada pelo deputado do partido no arquipélago.

Se Rui Rio abdica do Chega para formar Governo em Portugal continental, então André Ventura responde com uma decisão que compromete a estabilidade do Governo Regional dos Açores.

O que há 48 horas era uma ameaça, agora é uma decisão fechada, e só falta saber se o deputado do Chega nos Açores respeita a posição da Direção Nacional.

O Chega/Açores não está assim tão seguro.

Em declarações ao jornal Expresso, o deputado José Pacheco lembra que tem a última palavra e diz que "ainda é prematuro" retirar o apoio ao Governo Regional.

A decisão final será anunciada na sexta-feira.

José Pacheco é o único deputado do Chega e faz toda a diferença na maioria de Direita de 29 deputados contra os 28 da oposição.

Se o Chega se juntar à Esquerda e votar contra o Orçamento, o documento é chumbado e abre-se uma crise política na região.

À distância, Rui Rio não interfere, limitando-se a transmitir tranquilidade.

A SIC tentou falar com José Manuel Bolieiro mas, para já, reina o silêncio no Governo Regional dos Açores.

