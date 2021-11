Fenprof acusa ministro de ter desvalorizado falta de professores durante 6 anos

A Fenprof acusa o ministro da Educação de durante seis anos ter desvalorizado a falta de docentes e considera que as medidas apresentadas são um engano apresentado em fim de mandato.

Mário Nogueira sublinha que o ministro da Educação deveria ter anunciado "o que vai fazer para recuperar os milhares de professores profissionalizados que abandonaram a profissão".

O Ministério da Educação anunciou na quarta-feira a criação de uma task-force para ajudar as escolas que ainda têm falta de professores, por não conseguirem preencher todos os horários, mesmo depois de recorrerem à contratação de escola.

A task-force será constituída por elementos da Direção-Geral de Estabelecimentos de Ensino e da Direção-Geral da Administração Escolar e deve colaborar diretamente com as escolas para avaliar as situações de carência em concreto.

