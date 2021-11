O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou este sábado às ilhas do Grupo Oriental dos Açores o aviso amarelo de precipitação forte que já tinha emitido para as ilhas do Grupo Ocidental e Central.

O IPMA alerta para a possibilidade de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, tendo já emitido na quinta-feira um aviso amarelo para o Grupo Ocidental (Flores e Corvo) e para o Grupo Central (Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge).

Para o Grupo Ocidental, o aviso amarelo já está em vigor e estende-se até às 23:00 locais (00:00 em Lisboa) de domingo.

No Grupo Central, o aviso amarelo estará ativo entre as 11:00 locais deste sábado e as 20:00 de segunda-feira.

Já no Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o IPMA emitiu aviso amarelo entre as 08:00 locais de domingo e as 20:00 locais de segunda-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

