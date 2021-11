Autoridade marítima encerra portos nas Flores e Corvo devido ao mau tempo

A autoridade marítima determinou este domingo o encerramento dos portos na ilha das Flores e no Corvo, nos Açores, devido às previsões do estado do mar.

Numa nota enviada às redações, o capitão do porto de Santa Cruz das Flores, João Mendes Cabeças, determina "em face das condições meteorológicas e especial o estado do mar, o fecho a toda a navegação" dos portos da Casa, na ilha do Corvo, Porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, e Porto das Lajes das Flores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo por causa das previsões de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Para o grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso amarelo estende-se até às 11:00 locais (12:00 em Lisboa) de segunda-feira.

Nos grupos Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso meteorológico amarelo vigora até às 20:00 locais (21:00 em Lisboa) de segunda-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.