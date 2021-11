PSD com segundo pior número de militantes inscritos desde que há eleições diretas

O PSD prepara-se para as eleições diretas com o segundo pior número de militantes inscritos desde que existe este método de eleição: pouco mais de 46 mil eleitores, ao mesmo tempo que Rio e Rangel formalizam, esta segunda-feira, a candidatura e entregam as respetivas moções.

O voto "livre"

Na formalização da recandidatura de Rui Rio, as assinaturas e a moção foram entregues sem a presença do atual líder, que se encontra na Madeira.

A candidatura de Rui Rio entende que está em condições de governar Portugal.

Disse já, igualmente, que se a candidatura ganhar, ganha um voto livre, visto que, alegadamente, o voto do aparelho está do lado de Paulo Rangel.

O voto na "mudança"

No último dia do prazo, também o eurodeputado Paulo Rangel formaliza a candidatura à presidência do PSD.

A moção defende que a mudança do país depende da mudança, no partido, do líder e da estratégia.

No próximo sábado, os sociais-democratas vão em eleições diretas escolher o próximo presidente do partido.

Luta a três?

O ex-candidato à Câmara Municipal de Alenquer, Nuno Miguel Henriques, também manifesta a intenção de se candidatar.

As candidaturas terão de ser acompanhadas de mil e 500 assinaturas e de uma moção de estratégia.

