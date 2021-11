Paulo Rangel diz que não há militantes escravos no PSD

O presidente do PSD diz que se ganhar as diretas no partido é sinal de que há um maior número de militantes livres. Em entrevista à TSF e Jornal de Notícias, Rui Rio admite que Paulo Rangel terá mais apoiantes no aparelho partidário.

Paulo Rangel responde que não há militantes escravos no partido. O que a cada novo discurso o candidato repete é que se ganhar, o PSD não fará entendimentos com o PS. Só não o ouviram esclarecer o que fará perante um orçamento de um Governo sem maioria. Seja do PS, seja do PSD.

As eleições para a liderança do PSD estão marcadas para 27 de novembro.

