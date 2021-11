Ferro Rodrigues diz que aconselhou Costa a "não fechar as portas ao PSD"

Ferro Rodrigues lamenta que António Costa não tenha mantido as portas abertas para negociar com o PSD. Ao Expresso, o presidente da Assembleia da Republica diz que sempre aconselhou o primeiro-ministro nesse sentido, tal como fez com os partidos de esquerda.

Avança ainda que não volta a ser candidato à presidência do Parlamento. Diz que abandona a Assembleia da Republica com "amargura", por considerar que a geringonça não teve uma morte digna.

Ferro Rodrigues considera ainda que houve partidos à esquerda que tiveram um comportamento irracional e que por isso o PS tem todo o direito de reivindicar uma maioria absoluta nas legislativas.

