Rui Rio já prepara programa eleitoral contra António Costa

À margem da corrida à liderança do PSD, Rui Rio avança já para o Programa Eleitoral do Partido Social Democrata.

O líder do PSD reuniu-se este sábado com os coordenadores do Conselho Estratégico Nacional do partido, em Coimbra.

A coordenação nacional do órgão criado por Rio foi convocada para iniciar a preparação do programa eleitoral do PSD, apesar de existir um outro candidato a líder.

No final da reunião desta manhã, o presidente do PSD e recandidato à liderança disse que o partido não pode esperar pelo resultado das diretas para decidir o que quer para o país.

Paulo Rangel e Rui Rio vão esta tarde ao Congresso da JSD apresentar as propostas que têm para a liderança, mas Rio tem insistido que só está preocupado com as propostas para enfrentar António Costa nas eleições de 30 de janeiro.

