Guerra no PSD: de "Romeu & Julieta" a "Tom & Jerry"

Francisco Louçã escolhe, para o "Momento Zen" desta sexta-feira, a mudança na relação entre Rui Rio e Paulo Rangel, que passam dos elogios entre si a uma acesa rivalidade.

A ida à urna para decidir o futuro líder dos sociais-democratas marca a atualidade nacional.

No passado sábado, o Conselho Nacional do PSD aprovou a marcação de eleições diretas para escolher o próximo presidente do partido para 27 de novembro e a realização do Congresso entre 17 e 19 de dezembro.

Rui Rio, atual líder dos sociais-democratas, e Paulo Rangel, eurodeputado pelo mesmo partido, marcam a luta acesa que se vive pela presidência do PSD, num sufrágio marcado pela preparação a um ritmo acelerado para as eleições legislativas de 2022.

Veja também: