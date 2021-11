Rangel defende acordo com PS para fixar número de ministérios no Governo

Paulo Rangel defende que PS e PSD deviam fixar um número de ministérios para os próximos anos. Em entrevista ao Público, o candidato à liderança do PSD considera que esta seria uma forma de estabilizar as tutelas e de evitar mudanças sucessivas nas leis orgânicas.

O eurodeputado entende ainda que o número de ministérios devia ser menor do que o do atual Governo.

Caso venha a disputar as legislativas, o candidato à liderança social democrata insiste no objetivo da maioria absoluta. Caso não consiga atingi-la, admite apenas uma coligação à direita com o CDS e a Iniciativa Liberal.

Sobre outros cenários, como um eventual acordo com o PS, Rangel não quis fazer comentários.