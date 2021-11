Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD, considera que é prematuro falar das listas de deputados à Assembleia da República.

O candidato acrescenta que essa é uma responsabilidade do líder que for eleito nas diretas de 27 de novembro e que neste momento não está preocupado com o assunto.

"Não nos vamos preocupar com isso agora", diz Rangel.

