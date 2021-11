Rangel acusa Rio de não valorizar militantes

Paulo Rangel diz que Rui Rio não esclarece os militantes das ideias que tem para o país.

Em entrevista à Rádio Renascença, o candidato à liderança do PSD pede para que o atual presidente não desvalorize o debate interno.

Rangel disse este domingo em Faro que o PSD pode ter maioria nas próximas eleições, mas só ganhará se tiver com uma liderança forte. Uma crítica implícita a Rui Rio, que no sábado voltou a defender entendimentos com o PS enquanto Paulo Rangel afirmava que essa conversa não interessa aos portugueses.

