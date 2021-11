Rui Rio acusa Paulo Rangel de estar muito próximo do PCP e do Bloco de Esquerda

Rui Rio diz que Paulo Rangel está muito próximo do PCP e do Bloco de Esquerda, quando defende uma subida significativa do salário mínimo nacional.

O líder do PSD e recandidato à liderança confirmou esta quarta-feira que a direção do partido discutiu uma eventual coligação pré-eleitoral com o CDS, mas garante que ainda não há uma decisão tomada.

Na última reunião da direção do partido, o líder do PSD quis fazer uma espécie de brainstorming sobre a possibilidade de o partido ir a votos coligado com o CDS.

Já esta semana Rui Rio mostrou-se mais inclinado para essa hipótese, mas no núcleo duro do partido há opiniões diferentes e ao que a SIC apurou a maioria entende que o PSD não deve fazer uma coligação pré-eleitoral.

SAIBA MAIS: