Jerónimo de Sousa acusa PS de abrir a porta à direita

Jerónimo de Sousa garantiu esta segunda-feira que o PCP estará sempre disponível para convergências com o Partido Socialista, depois das legislativas, mas acusou o PS de ter preferido abrir a porta à direita.

O secretário-geral comunista explicou que o partido está sempre disponível para uma convergência que tenha como objetivo a resolução dos problemas do país e disse que ainda é cedo para falar sobre listas para as legislativas.

"O PCP contará sempre para a convergência em torno de uma política capaz de enfrentar a difícil situação atual", disse Jerónimo de Sousa, em conferência de imprensa, na sequência de uma reunião do Comité Central do partido, que decorreu no domingo.