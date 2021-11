O acórdão do processo de homicídio do rapper Mota Jr. é lido esta quarta-feira, no tribunal de Sintra.

Os arguidos foram julgados por homicídio qualificado, roubo agravado, sequestro, furto qualificado e profanação de cadáver.

A família de David Mota (rapper Mota Jr.) exige uma indemnização de mais de 400 mil euros.

O homicídio aconteceu em março de 2020, mas o rapper Mota Jr estava a ser procurado desde março, num descampado em Sesimbra.