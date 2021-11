Governo vai investir e reforçar de meios humanos o Hospital de Setúbal

A ministra da Saúde, Marta Temido, diz que o Governo está a investir e a reforçar os meios humanos no Hospital de Setúbal, mas que os problemas estruturais já se arrastam por décadas, mesmo que nos últimos três anos tenham sido investidos 4 milhões de euros e aumentado o em 400 o número de profissionais na unidade.

Perante a insustentabilidade do Hospital de Setúbal, considerada estrutural pelo Governo, a ministra da Saúde aponta os números que diz fazerem a diferença possível.

Faltam instalações e condições de trabalho, quando 87 médicos estão demissionários.

É urgente atrair profissionais para um hospital em risco de rutura em serviços como oncologia, maternidade e anestesia, em blocos e urgências.

No Parlamento e a pedido do PCP, a ministra da Saúde traça um retrato que a oposição considera estar longe da realidade, naquele que é mais um exemplo do estado do Serviço Nacional de Saúde.

