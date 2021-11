Ministra da Saúde ouvida no Parlamento sobre a situação do Centro Hospitalar de Setúbal

A ministra da Saúde é ouvida hoje no Parlamento sobre a situação do Centro Hospitalar de Setúbal.



No mês passado, 87 médicos pediram a demissão alegando falta de condições. Falam numa situação de rutura nomeadamente nos serviços de urgência, nos blocos operatórios, na oncologia, na maternidade e na anestesia.

Para tentar minimizar o problema, o Governo anunciou a autorização para contratar sete especialistas. Um investimento de 17,2 milhões de euros foi traçado para ampliação das instalações, mas os médicos demissionários ainda não foram ouvidos.

Os funcionários alertam para a falta de atrativos para os médicos se fizerem na cidade e preencherem as vagas em falta.

Uma das situações mais críticas passa pela dificuldade em recuperar as cirurgias por falta de anestesistas.

Entre os médicos demissionários estão diretores de serviço e departamentos, coordenadores de unidade e comissões, chefes de equipa de urgência e a restante direção clínica.

SAIBA MAIS