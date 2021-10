Ordem dos Médicos diz que problemas no Hospital de Setúbal refletem resto do país

A Ordem dos Médicos diz as dificuldades no Hospital de Setúbal refletem o que está a acontecer no resto do país.

No Parlamento, esta segunda-feira de manhã, o bastonário reafirmou que é urgente criar condições para contratar e fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde.

A pressão no hospital é cada vez maior. Há serviços que estão por um fio. A Ordem dos Médicos explicou que das seis salas de cirurgia só duas estão disponíveis. Não há anestesistas suficientes e só há um oncologista em atividade.

O Governo anunciou a contratação de 10 médicos, mas o bastonário diz que não é suficiente e sublinha que é urgente criar condições para fixar profissionais do SNS.

Outro dos problemas apontados é a falta de condições, principalmente nas urgências, e a falta de equipamentos de diagnóstico.

Profissionais e utentes em protesto

Profissionais de saúde e utentes reuniram-se no sábado para protestar contra a degradação das instalações e equipamentos hospitalares.

Em frente ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, acusaram o Ministério da Saúde de não cumprir com as promessas de financiamento, ampliação e requalificação do Centro Hospitalar.

