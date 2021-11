Rui Rio admite abandonar a vida política se perder as eleições diretas na corrida à liderança do PSD.

Declarações do presidente do PSD numa entrevista à Rádio Renascença.

Realizam-se no próximo sábado as eleições diretas para escolher o presidente do partido. Serão disputadas entre o atual líder, Rui Rio, e o eurodeputado Paulo Rangel.

