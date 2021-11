Marcelo Rebelo de Sousa viaja para Angola para participar na bienal de Luanda

O Presidente da República volta este fim de semana a Angola para uma visita de dois dias. Marcelo Rebelo de Sousa vai participar na segunda edição da Bienal de Luanda, um Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz que decorre na capital angolana entre 27 e 30 de novembro.

A visita ocorre a um ano do fim do atual mandato de João Lourenço, o presidente de Angola com quem Marcelo tem agendado um encontro.

As eleições gerais previstas para 2022 ainda não estão marcadas e já estão debaixo de polémica depois do Tribunal Constitucional do país ter anulado o congresso da Unita que elegeu Adalberto da Costa Júnior como líder do partido e candidato a presidente angolano nas próximas eleições, contra João Lourenço.

É a terceira vez que Marcelo Rebelo de Sousa se desloca a Angola como Presidente da República em pouco mais de dois anos.

A última viagem foi há apenas quatro meses, para participar na cimeira da CPLP. Em Março de 2019 Marcelo tinha feito uma visita de Estado de quatro dias a Angola, onde chegou um dia antes para participar como convidado de honra na festa dos 65 anos do presidente angolano João Lourenço.

Na agenda oficial não tem encontros com dirigentes políticos angolanos, apesar de ter a manhã e o princípio tarde de domingo livres.