André Ventura admite que gostava de deputado do CDS no Chega

O Chega aprovou uma alteração aos estatutos que reforçam os poderes de André Ventura, proposta pelo próprio.

O Congresso do Chega começou na sexta-feira à noite, com muitas críticas ao PSD e ao CDS. O líder do Chega diz que a direita está de rastos e admitiu à SIC que gostaria de ver um dos deputados centrista na bancada do Chega.

André Ventura mostra ao que vem e qual o alvo a abater durante o fim de semana:

"Nunca vi PSD tão de joelhos. Dá pena. Rui Rio quando vai jantar com António Costa, estão mais românticos do que eu com a minha mulher":

Pela primeira vez falou sobre os Açores para justificar o voto a favor do deputado açoriano no Orçamento da região, depois de lhe ter pedido para votar contra.

Sem revelar quem, confessou à SIC que gostaria de contar com um deputado centrista nas fileiras do Chega.

André Ventura não revela o nome do deputado, mas a SIC sabe que João Almeida e Telmo Correia são as possibilidades. Mas que dificilmente aceitarão fazer parte do Chega.

