André Ventura diz que acabou com socialismo nos Açores

Depois da reviravolta nos Açores, o deputado que salvou o Governo do PSD e do CDS na região aparece como uma das figuras do congresso.

Num congresso que começou com ataques ao PSD e ao CDS a meio do segundo dia, André Ventura quis pôr um ponto final nas críticas à direita para apontar à esquerda.

No segundo dia do congresso, Viseu viu aprovada a moção de alteração aos estatutos, proposta por André Ventura que reforça os poderes do líder que na intervenção desta tarde se queixou de perseguição por parte da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos.

Numa sala que sempre aplaude o líder, um delegado porto entregou o cartão de militante. E ao que a SIC apurou, poderá não ser o único.

Silvia Ferraz, delegada do Porto, mantém a militância, mas acusa os colegas do partido de tentarem fazer um golpe de estado.

À SIC, Miguel Carvalho, o militante que entregou o cartão e que foi candidato à Câmara de peso da Régua diz que o congresso é uma farsa.

