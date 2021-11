Segunda visita de Marcelo a Luanda em quatro meses

O Presidente da República está em Angola para uma visita de dois dias. Marcelo Rebelo de Sousa vai participar na segunda edição da Bienal de Luanda e visitar um centro de vacinação.

Aterrou em Luanda às 7:00 e só depois de fazer mais um teste à covid-19 de receber o resultado que seguiu viagem para cumprir a agenda no primeiro dia de visita à capital angolana.

Antes da abertura da segunda edição da Bienal de Luanda ainda houve tempo para registar a segunda visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Luanda em 4 meses.

Apesar de se juntar em Luanda ao lado do presidente recandidato, Marcelo já garantiu que não se vai envolver na vida política angolana durante a visita de dois dias.

As eleições gerais previstas para 2022 ainda não estão marcadas e já estão debaixo de polémica, depois do Tribunal Constitucional do país ter anulado o último congresso da Unita que elegeu Adalberto da Costa Júnior como líder do partido e candidato a presidente angolano nas próximas eleições.

Para ultrapassar a situação deverá ser novamente eleito num novo congresso, no próximo fim de semana, para enfrentar João Lourenço nas eleições gerais.

O Presidente da República não toma partido nesta matéria.

