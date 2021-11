Ventura reage a vitória de Rio: "Deve ser um dia muito feliz para António Costa"

O líder do Chega apelou este sábado ao voto dos "militantes desapontados" do PSD e considerou que a vitória de Rui Rio nas diretas sociais-democratas traduziu-se no "dia mais feliz" da vida política de António Costa.

"Hoje deve ser um dia muito feliz para António Costa, um dos dias mais felizes da sua carreira política", afirmou André Ventura à margem do IV Congresso Nacional do Chega, que decorre até domingo em Viseu.

Ventura lembrou que Rui Rio "tem dado a mão ao PS em todos estes momentos" e comentou de seguida: Acho que agora estamos mais próximos de um Bloco Central do que estávamos há uns dias, isso ficou claro com a vitória de Rui Rio, aliás já foi assumido como uma possibilidade pelo próprio".

De regresso à sala da Expocenter de Viseu onde decorre o congresso, o líder do Chega deixou mais um apelo ao voto dos militantes que apoiaram Paulo Rangel nas diretas de hoje.