"Deus, pátria, família e trabalho": Ventura adapta lema de Salazar

André Ventura diz que não vai descansar enquanto não tirar o socialismo do Governo no encerramento do Congresso do Chega em Viseu, onde também apela aos eleitores que estão desiludidos com PSD e CDS.

A estratégia, para já, passa por chamar os que estão desiludidos com o PSD e o CDS.

Já o objetivo para as eleições legislativas também está definido: 15% dos votos dos portugueses.

O Presidente da República já ligou ao líder do Chega a dar os parabéns pela reeleição como número um do partido.

Ventura diz que garantiu a Marcelo Rebelo de Sousa que não vai mudar o ADN do Chega.

No palco do Congresso, recupera um slogan de António de Oliveira Salazar, acrescentando uma palavra:

"É que nós não estamos para continuar a dar a quem nunca fez nada, tudo, e a quem trabalha, tirar tudo, e não dar o mínimo de dignidade. Deus, pátria, família e trabalho, é nisso que este partido acredita", diz.

Saiba mais