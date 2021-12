Greve do transporte rodoviário privado: motoristas pedem aumento do salário para 705 euros

Os trabalhadores das empresas privadas do setor rodoviário de passageiros cumprem esta quinta-feira mais uma greve de 24 horas. Os sindicatos estão contra as propostas de atualizações salariais que lhes foram apresentadas.

A paralisação, convocada pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações e pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, começou às 03:00 da madrugada.

Esta quinta-feira, os trabalhadores de transporte rodoviário privado cumprem um quarto dia de greve, após as paralisações em setembro, outubro e novembro.

Os trabalhadores reivindicam o aumento imediato do salário base do motorista para 750€ e um crescimento de igual percentagem para os restantes trabalhadores.

Pedem, também, que seja revisto o subsídio de alimentação e a redução do intervalo de descanso para o máximo de duas horas. Consideram que as propostas de atualizações salariais do patronato estão distantes das necessidades dos trabalhadores.

