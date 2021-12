Namorado de Sara Carreira seguia a 128 km/h no momento do acidente 

O namorado de Sara Carreira seguia a 128 quilómetros por hora no momento do acidente que acabou na morte da cantora, em dezembro de 2020.

Segundo o Jornal de Notícias, a GNR conseguiu estimar a velocidade através de uma perícia à centralina do carro em que os dois seguiam.

As autoridades consideram a velocidade excessiva, atendendo às condições climatéricas.

A GNR já entregou ao Ministério Público o relatório final sobre o acidente. Responsabiliza não só Ivo Lucas, mas também a fadista Cristina Branco e o condutor do carro que seguia à frente, que acabou por se despistar.

O namorado de Sara Carreira já terá sido constituído arguido por homicídio negligente e arrisca uma pena de até cinco anos de prisão.

O acidente

Sara Carreira morreu numa colisão que envolveu quatro veículos ligeiros, ocorrida em dezembro, de 2020, na Autoestrada (A1).

O óbito foi declarado no local, registando-se ainda três feridos que foram transportados para o Hospital de Santarém.

Ao volante do carro onde Sara seguia, estava o namorado Ivo Lucas, que ficou gravemente ferido com uma fratura exposta no braço.

Saiba mais: