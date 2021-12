André Ventura condenado por segregação social: "Vemos isto com muita satisfação"

A advogada da família do Bairro da Jamaica que avançou com um processo contra André Ventura recebe a decisão do Supremo Tribunal de Justiça com agrado.

"O que pedimos inicialmente era um reconhecimento expresso, não só da ilicitude das ofensas, mas também do cariz discriminatório das ofensas em função da cor da pele e da posição socioeconómica".

A advogada Leonor Caldeira considera que o recurso ao Supremo Tribunal traduziu-se "numa tentativa de André Ventura e do partido Chega reconhecer que não se tratava de racismo".

André Ventura já tinha sido condenado noutras instâncias e recorreu para o Supremo, que não admitiu o recurso, fazendo com que a condenação tenha agora transitado em julgado.

No debate presidencial com Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura referiu-se a uma família do Bairro do Jamaica, com quem o Presidente tirou uma selfie, como um grupo de "bandidos".

A família processou Ventura e ganhou em todas as instâncias. O líder do Chega terá de pedir desculpas publicamente, tanto nas redes sociais como nos canais de televisão onde fez a difamação, como é o caso da SIC.

