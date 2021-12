Climatologista alerta para a possibilidade de queda de neve nas terras mais altas

Portugal continental vai ser afetado a partir de terça-feira por chuva por vezes persistente, agitação marítima forte e vento, efeitos colaterais da passagem da depressão Barra.

O climatologista Mário Marques alerta para a possibilidade de queda de neve nas terras mais altas e diz que o tempo seco deve regressar na próxima semana.

Embora a depressão não tenha impactos diretos sobre o continente, a superfície frontal fria que a ela está associada irá aproximar-se a partir de terça-feira e atravessar todo o território até ao fim da manhã de quarta-feira, explicou a meteorologista Maria João Frada do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"A depressão Barra é uma depressão muito pouco cavada, é uma depressão alta no seu centro que está no Atlântico Norte bem a noroeste dos Açores e vai deslocar-se de leste para nordeste em direção às ilhas britânicas. Ela não influencia diretamente o estado do tempo em Portugal continental, mas há alguns efeitos colaterais", disse.