Sindicato dos magistrados diz que faltam meios para combater a corrupção

As condenações por corrupção mais do que duplicaram nos últimos 10 anos. Os números do Ministério Público são vistos pelo sindicato dos magistrados como resultado da maior especialização dos investigadores e do acesso facilitado a contas bancárias.

Na última década mais do que duplicaram as condenações por corrupção ativa e passiva. Em 2011, 35% dos 130 arguidos foram condenados. Em 2020, 74% em 124.

Para o sindicato dos magistrados do MP, a falta de meios tem sido um obstáculo para minimizar um crime que, segundo o Jornal de Notícias, deu origem a cerca de cinco mil inquéritos, muitos arquivados por não existirem provas ou por não se confirmar crime.

Em regra, as condenações por corrupção envolvem decisores públicos, a maioria nas autarquias, que favorecem alguém em troca de luvas ou outras contrapartidas.

