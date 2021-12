A tradição doce das festas de Santa Luzia

Celebra-se, esta segunda-feira, a Santa Luzia que, em Vila Real, é marcado pelos “pitos”. Segundo a tradição, as mulheres oferecem aos homens doce de abóbora.

A origem dos “pitos” é religiosa e perde-se no tempo. Mas a verdadeira tradição é pagã e bem doce: as mulheres oferecem o doce de abóbora aos homens que, em fevereiro, vão ter de retribuir com uma "gancha" de São Brás – o rebuçado em forma de bengala.

Na verdade, os doces são apreciados por todos. Rapidamente se vendem centenas de “pitos” numa das bancas à porta da capela de Santa Luzia.