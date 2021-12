Marinho e Pinto: "Incomoda-me muito este ativismo judiciário em período eleitoral"

O ex-bastonário da Ordem dos Advogados comentou, em entrevista à SIC Notícias, a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro, na África do Sul, e do ex-ministro da Economia e da Inovação, Manuel Pinho.

Marinho e Pinto começa por referir que não se consegue prever a quantidade de vezes que a audiência de João Rendeiro perante o juiz sul-africano poderá ser adiada. Contudo, considera que três adiamentos já serão suficientes para recolher "todo o material jurídico".

Sobre o ex-banqueiro negar o regresso a Portugal, o ex-bastonário explica que tal decisão não compete a João Rendeiro, mas sim à decisão do juiz e ação da Procuradoria-Geral da República.

Após o pedido de alteração de estabelecimento prisional para o ex-banqueiro, por alegadas ameaças à sua vida e integridade física, Marinho e Pinto refere que o pedido terá de ser aceite, por obrigação das leis sul-africanas e internacionais, nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que, a acontecer algum tipo de ataque à integridade física do ex-banqueiro, "seria um escândalo monstruoso".

Por fim, aborda também a detenção do ex-ministro da Economia e da Inovação, Manuel Pinho, referindo que lhe "incomoda muito este ativismo judiciário em período eleitoral".

