Advogado de Manuel Pinho preparado para a prisão preventiva

Manuel Pinho conhece hoje as medidas de coação relativas ao caso EDP. O ex-ministro da Economia já chegou ao Campus de Justiça, em Lisboa, onde vai conhecer as medidas de coação, entre os possíveis cenários está a prisão preventiva.

Também o advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, já chegou ao Campus de Justiça.

Em declarações aos jornalistas, disse que está preparado para a "prisão preventiva".

"Tenho de estar preparado para todos os cenários possíveis e um dos cenários é que o Ministério Público peça essa medida de coação", afirmou.

O ex-ministro da Economia foi esta terça-feira detido depois de comparecer no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para interrogatório no âmbito do caso EDP.

Manuel Pinho é suspeito de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

SAIBA MAIS