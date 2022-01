SEF detém três homens nos aeroportos de Lisboa e Porto

O SEF anunciou esta quarta-feira que deteve nos aeroportos de Lisboa e Porto três cidadãos estrangeiros com documentos falsos, estando um deles a ser procurado pela Polícia Judiciária.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras refere que os três homens foram detidos na terça-feira e hoje. Segundo o SEF, um dos homens foi detido na terça-feira, no aeroporto do Porto, durante o controlo documental a um voo com destino a Stansted, Reino Unido, quando tentava embarcar com passaporte e bilhete de identidade austríacos, que os inspetores perceberam ser falsos.

Uma revista pessoal permitiu descobrir um passaporte na bagagem, o que veio a confirmar a verdadeira identidade do passageiro.

O detido, que se encontrava em situação de permanência irregular em Portugal, foi detido pelo crime de uso de documentação falsa e, após ser presente ao Tribunal da Maia para primeiro interrogatório, foi-lhe determinada a instalação no Centro de Instalação Temporário até à conclusão do processo de afastamento do país.

O SEF indica também que o outro homem, detido hoje no aeroporto de Lisboa, tentava viajar com destino ao seu país de origem com um passaporte onde se encontravam apostos vários carimbos Schengen contrafeitos.

O homem, de 50 anos e residente em Portugal, foi detido e após ter sido constituído arguido ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência, tendo sido notificado para comparecer na sexta-feira à autoridade judiciária competente.

Também no aeroporto de Lisboa, o SEF deteve um outro cidadão estrangeiro sob o qual pendia um pedido de paradeiro, solicitado pela Polícia Judiciária, ao qual o SEF deu cumprimento.

De acordo com o SEF, este cidadão estrangeiro estava a ser investigado por suspeitas de crimes de branqueamento de capitais e associação criminosa, tendo sido entregue à Polícia Judiciária, que é responsável pelo processo.