Foram feitos 77 mil pedidos para vacinar crianças este fim de semana

A Direção-geral da Saúde (DGS) informa que foram realizados "cerca de 77 mil pedidos online para a vacinação" contra a covid-19 de crianças entre os nove e os 11 anos. Estas vacinas serão dadas nos próximos dois dias, marcando o arranque da vacinação em crianças.

O autoagendamento "esteve disponível desde segunda-feira, dia 13, no Portal de Agendamento Online para vacinação" e, excecionalmente, sublinha a DGS, "até à manhã do dia de hoje".

"O portal, normalmente, permite agendamentos com um intervalo mínimo de sete dias entre a data do agendamento e aquela para a qual se pretende agendar, tendo em conta que é necessário avaliar a elegibilidade dos utentes, enviar uma hora de agendamento e dar prazo para a resposta do utente. Sempre que possível são ainda convocados telefonicamente os utentes que não respondem ao SMS", esclarece.

As crianças com comorbilidades têm prioridade para serem vacinadas com a versão pediátrica da vacina da farmacêutica Pfizer, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

O CALENDÁRIO DA VACINAÇÃO:

Dias 18 e 19 de dezembro, crianças entre os 11 e os 10 anos;

De 6 a 9 de janeiro: crianças entre os 9 e os 7 anos;

A 15 e 16 de janeiro: crianças entre os 6 e 7 anos;

A 22 e 23 de janeiro: crianças com 5 anos.

