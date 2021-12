Tortura em Odemira: André Ventura condena militares da GNR mas diz que país vive "dois critérios"

O presidente do Chega condenou esta sexta-feira os episódios de tortura praticados por militares da GNR contra imigrantes em Odemira (Beja), mas considerou que há "dois critérios diferentes" no país para com as forças de segurança.

Questionado pelos jornalistas sobre as suspeitas de tortura que recaem sobre sete militares da GNR, André Ventura disse que é necessário "exigir responsabilidade e condenar todos os atos" de quem utiliza um uniforme policial para "abusar da autoridade, humilhar ou diminuir outros seres humanos".

"A condenação é evidente, é inequívoca", completou.

No entanto, Ventura considerou que "o país está a viver dois critérios" no que diz respeito às forças de segurança.

"Gostava de ver a mesma indignação do país quando as forças de segurança são atacadas e humilhadas", sustentou.

Sete elementos da GNR estão acusados de um total de 33 crimes, por humilharem e e torturarem imigrantes em Odemira, Beja, em 2019, atos que os próprios filmaram.

Na quinta-feira, a GNR esclareceu que dois dos sete militares encontram-se a cumprir pena de suspensão decretada pelo Ministério da Administração Interna, enquanto os outros aguardam medidas sancionatórias.

De acordo com a GNR, três dos agentes do Destacamento Territorial de Odemira são reincidentes, depois de terem estado "envolvidos em agressões a indivíduos indostânicos", em 2018.

