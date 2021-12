Jovem detida por agredir enfermeiro no Hospital de Aveiro

A agressão aconteceu durante a madrugada de sábado, na urgência do Hospital de Aveiro. Uma jovem, de 21 anos, estudante, agrediu um dos enfermeiros que estava de serviço. A PSP de Aveiro presenciou a ocorrência.

Já tinha sido chamada ao local, porque a mulher estava a perturbar o funcionamento do serviço de urgência do Centro Hospitalar do Baixo Vouga e já teria tentado agredir um profissional de saúde.

Ao ser abordada pelos agentes, mostrou-se agressiva e pouco cooperante, diz a PSP em comunicado. Deu um pontapé nas pernas e um murro nas costas de um enfermeiro.

A mulher foi detida no local, por suspeita do crime de ofensa à integridade física qualificada e já foi presente a Tribunal.

À SIC, o Hospital de Aveiro informa que a jovem se inscreveu na urgência às 3h53 da madrugada e foi triada 7 minutos depois.

Não parecia alcoolizada, mas estava alterada do ponto de vista emocional.

A administração não apresentou queixa contra a agressora.

O enfermeiro também desvalorizou o episódio e não fez qualquer notificação, por praticamente não ter sofrido traumatismo, diz o hospital.

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga afirma que têm sido frequentes, na urgência, agressões verbais e estragos materiais, mas não foram declaradas tentativas de agressão nos últimos dois meses.