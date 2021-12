A Presidência da República informa, esta quinta-feira, que deu parecer favorável à proposta do Governo, aprovada em Conselho de Ministros, e vai nomear Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) o Vice-Almirante Henrique de Gouveia e Melo, bem como "promovê-lo ao posto de Almirante".

A tomada de posse do futuro CEMA realizar-se-á "na próxima segunda-feira, dia 27 de dezembro, às 15:00", e de acordo com" as regras adotadas pela Presidência da República nas posses conferidas em pandemia".

"Na sequência da citada exoneração, e sob proposta do Governo, com parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e após audição do Conselho do Almirantado, o Presidente da República vai nomear Chefe do Estado-Maior da Armada o Senhor Vice-Almirante Henrique de Gouveia e Melo e promovê-lo ao posto de Almirante", pode ler-se na nota publicada no site da Presidência da República.

"Depois de receber o senhor Almirante CEMA, e tendo em consideração a que haverá, muito em breve, legislação orgânica sobre o Estado-Maior-General e os três ramos das Forças Armadas – significando um novo ciclo político e funcional –, entendeu ser chegado o tempo de proceder à referida exoneração", refere a nota justificando a antecipação, em "alguns meses" do fim do segundo mandato de António Maria Mendes Calado.

Ao ainda CEMA, o Presidente da República agradece e "louva o muito qualificado desempenho do Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, aliás, no quadro de uma carreira brilhante, e condecora-o com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo".

