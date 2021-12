A operação de Natal avançada pela GNR começou na quinta-feira e termina no dia 26 de dezembro. Perante um período de longas e várias deslocações, as autoridades intensificam as patrulhas e a fiscalização rodoviária.

O capitão Armando Sousa adianta que o número de acidentes está, por agora, abaixo da média e não há registo de mortos.

As infrações mais destacadas são o excesso de velocidade, a falta de inspeção dos veículos e o uso do telemóvel durante a condução.

