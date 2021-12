Vagos: três pessoas arrastadas por onda na praia do Areão

Três pessoas, duas mulheres de 25 e 65 anos e um homem de 51 anos, foram, ao final da tarde desta quinta-feira, surpreendidos e arrastados por uma onda "enquanto caminhavam na praia do Areão, no concelho de Vagos".

O alerta foi dado pelas 19h32 aos Bombeiros Voluntários de Vagos, de acordo com informação partilhada pela Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A informação recebida foi a de que a "se encontrava um pessoa desaparecida na praia do Areão". Para o local foram mobilizados de "imediato" elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, dos Bombeiros Voluntários de Vagos e do INEM.

"As duas vítimas, o homem de 51 anos e a mulher de 65 anos, conseguiram sair da água pelos seus próprios meios., tendo sido necessário prestar assistência médica à mulher, numa unidade hospitalar, por apresentar sintomas de hipotermia", lê-se na nota.

Já a vítima de 25 anos foi retirada da água "em estado inconsciente tendo sido assistida no local pelos bombeiros e pelos elementos do INEM, com recurso a manobras de reanimação".

A jovem foi transportada "em estado muito grave" pelos Bombeiros Voluntários de Vagos para uma unidade hospitalar, sendo que, alguns meios de comunicação estão a avançar que não terá resistido.

Proteção Civil emite aviso à população

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu ontem um aviso à população devido às "condições meteorológicas adversas", com chuva, vento e agitação marítima durante o fim de semana natalício.

Com base em informação meteorológica fornecida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil lançou um aviso devido à previsão de agravamento das condições atmosféricas já a partir de sexta-feira, sendo esperados períodos de chuva em todo o território, por vezes forte no litoral norte e centro (distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro e Coimbra) e agitação marítima na costa ocidental, com ondas de noroeste entre 4 e 5 metros de altura.

Saiba mais